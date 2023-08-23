В Криму знищили комплекс ППО окупантів разом з ракетами (ВІДЕО)

23 серпня близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, внаслідок вибуху було повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

У військовій розвідці зазначають, що враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це - болючий удар по системі протиповітряної оборони окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.

Зазначимо, що напередодні начальник ГУР Кирило Буданов у коментарі журналістам в Ірпені заявив, що в Криму є особи, які бояться звільнення, але водночас багато людей дуже чекають деокупації українського півострова.

Останнім, за словами керівника військової розвідки, треба дати впевненість, що їхні надії не марні, для чого треба проводити, зокрема, "заходи, скажімо так, з рухом опору" на окупованих територіях та знищення самих окупантів.

"Що, в принципі, й робиться, і ви це бачите й на днях ще побачите", - анонсував він. Наприкінці ж липня Буданов запевняв, що звільнення Криму від російських окупантів має відбутися "скоро". Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може досить швидко реінтегрувати Крим, і відповідні кроки зараз якраз готуються.

Згодом стало відомо, що у Великій Британії проходить підготовка близько 1 тисячі українських спецназівців до операції з деокупації Криму, яка нібито має бути проведена вже до Різдва, тобто до 25 грудня. 13 серпня було офіційно оголошено про завершення цих навчань та повернення військових в Україну, а також опубліковано відповідні фотографії.