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Происшествия
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В Кривом Роге зафиксировали землетрясение

В Кривом Роге зафиксировали землетрясение
Из-за сильных толчков некоторые горожане заподозрили бомбардировку. Фото: Depositphotos

Утром 21 января в Кривом Роге Днепропетровской области произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Источник землетрясения зафиксировали на глубине 5 км в Саксаганском районе города.

"По классификации землетрясение относится к ощутимым, его ощущают люди, находящиеся внутри помещения, под открытым небом – только в благоприятных условиях. Колебания схожи с сотрясением, образованным легким грузовиком", — резюмировали в центре специального контроля.

В социальных сетях жители города поделились своими ощущениями, отметив, что землетрясение невозможно было не заметить. Из-за сильных толчков некоторые горожане заподозрили бомбардировку.

Во время землетрясения никто не пострадал. При этом в Главном центре специального контроля попросили горожан оставлять уведомления об ощущениях в специальной форме. Это поможет в уточнении энергетических параметров землетрясения.

Напомним, на территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения фиксировали 29 июля 2017 года и 23 июня 2013 года с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.

Ранее, в сентябре 2021 года, на территории Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 4,3 и расчетной интенсивностью 5 баллов. 

Автор:
Вита Молодан