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Происшествия
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В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)

В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГСЧС

Взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром произошел 2 февраля на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Попова в Кропивницком.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области, сигнал о происшествии поступил в 15:59. 

В 16:44 пожар был локализирован на площади 60 квадратных метров, а в 17:03 ликвидирован. На месте работали семь единиц техники и 45 человек личного состава ГСЧС.

Погиб один человек и еще трое, включая двух детей, пострадали. Разрушения несущих конструкций здания не произошло, однако выбиты окна в 74 квартирах. Также отмечается, что "спасено 8 человек и 27 эвакуировано".

Фото 2 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Кировоградской области
Фото 3 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Кировоградской области
Фото 4 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Кировоградской области
Фото 5 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Кировоградской области
Фото 6 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Кировоградской области
Фото 7 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Кировоградской области
Фото 8 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Кировоградской области
Фото 9 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Кировоградской области
Фото 10 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Кировоградской области
Фото 11 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Кировоградской области
Фото 12 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Кировоградской области
Фото 13 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Кировоградской области
Фото 14 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Кировоградской области
Фото 15 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Кировоградской области
Фото 16 — В Кропивницком произошел взрыв газа в девятиэтажке: погиб мужчина, пострадали дети (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Кировоградской области

Главное управление полиции в Кировоградской области уточняет, что погибшим оказался 37-летний мужчина, а получившие телесные повреждения дети 8 и 12 лет были срочно госпитализированы. Открыто производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности).

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Напомним также, что в ночь на 28 января взрыв газа произошел в жилом доме в центре Запорожья, также на втором этаже, но с разрушением несущих конструкций третьего этажа. В результате погиб один человек и еще двое пострадали.

Позже в тот же день тоже один человек погиб и двое пострадали при падении стены в ходе разбора подъезда дома на окраине Одессы, разрушенного взрывом газа в апреле прошлого года. От самого же взрыва тогда погиб владелец квартиры, которого взрывной волной выбросило на улицу.

Автор:
Тимофей Беспятов