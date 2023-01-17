В Куп'янську внаслідок російського обстрілу зруйнувано коледж (ФОТО)

Російська армія вдень 17 січня знову обстріляла Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого зруйнувано навчальний заклад. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Сьогодні близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Однак приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано", - написав він.

Нагадаємо, що минулої доби у Куп'янську обстрілами було пошкоджено дві п'ятиповерхових багатоквартирних будинки та сім приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та 65-річна жінка.

13 січня у Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів був пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 75-річний чоловік, його госпіталізували.

Зазначимо також, що це далеко не перший навчальний заклад, зруйнований на сході України останнім часом внаслідок російських обстрілів. Так, 22 грудня в Краматорську Донецької області було зруйновано школу-інтернат, а 13 грудня там же зруйновано корпус Інституту техніки та менеджменту.