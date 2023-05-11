В квітні зафіксували значний ріст числа пошкоджених через війну об’єктів культури: все через Херсонщину

Станом на 25 квітня в Україні постраждали внаслідок російської агресії 1464 об’єкти культурної інфраструктури (без урахування пам’яток культурної спадщини), з яких 523 були зруйновані.

Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурни зросла на 91, причому найбільше (47) припадає на Херсонську область. Нагадаємо, що підконтрольна Україні з листопада правобережна частина області наразі щоденно обстрілюється російськими військами, що знаходяться з іншої сторони Дніпра.

Загалом же найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській Луганській та Запорізькій областях.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) на території 210 (14,3%) громад України.

Зокрема, постраждав 701 клубний заклад, 555 бібліотек, 77 музеїв та галерей, 23 театри та філармонії, а також 108 закладів мистецької освіти.

В Мінкульті при цьому вказують, що оскільки зараз майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей перебувають в російській окупації, це унеможливлює обрахунок точної кількості постраждалих об’єктів культури.

Нагадаємо, що за місяць до 25 січня кількість таких об'єктів зросла на 82, до 25 лютого - ще на 51, а до 25 березня - знову ще на 51. Таким чином, в квітні зафіксували найбільше пошкоджених об’єктів культури в цьому році.