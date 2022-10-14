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В Лимані ексгумували з братської могили 34 українських військових
Слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військовослужбовців Збройних сил України в деокупованому Лимані, йдеться у повідомленні Головного управління поліції в Донецькій області.
Так, з братської могили вилучено тіла 34 українських військових, вони спрямовані до моргу. Після ідентифікації та встановлення причин смерті загиблих буде передано рідним для поховання. Наразі ж поліцейські зосередили зусилля на ексгумації ще понад 120 цивільних осіб із поховання, розташованого поруч із могилою військових.
Загалом з 29 вересня поліція ексгумувала зі стихійних поховань у визволених населених пунктах тіла 108 людей, які загинули під час окупації, а ще 36 були знайдені в будівлях і на вулицях.
"85 загиблих - це цивільні мешканці. Частина з них має ознаки насильницької смерті, зокрема осколкові поранення", - повідомляють правоохоронці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Поліція підкреслює, що ретельно встановлює обставини смерті кожної людини. На сьогодні відібрано 44 зразки ДНК для проведення молекулярно-генетичної експертизи.
Загалом, як зазначається, поліцейськими встановлено вже 35 поховань на деокупованій території. Зокрема, за добу поліція отримала інформацію про ще чотири місця поховання.