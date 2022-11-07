В Лимані ворожим обстрілом зруйновано під'їзд 9-поверхівки (ФОТО)

Внаслідок обстрілу міста Лиман 7 листопада зазнав масштабних руйнувань дев'ятиповерховий житловий будинок, кутова частина якого обвалилася з 1-го по 8-й поверхи.

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Як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, виникла пожежа на зруйнованій частині будинку на площі 20 квадратних метрів.

З першого поверху рятувальниками евакуйовано жінку. Про постраждалих при цьому не повідомляється. О 14:07 пожежу було повністю ліквідовано. Від ДСНС залучалось 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки. Загалом в облуправлінні служби зазначають, що деокупований Лиман знаходиться під ворожим вогнем останні чотири дні.

"Інтенсивність обстрілів вражає. І без того скалічене місто надалі знищується окупантом. Ворожий снаряд не оминув і наш Лиманський підрозділ ДСНС", - повідомили у відомстві.

Так, вночі з 4 на 5 листопада, близько опівночі, внаслідок ракетного обстрілу міста зазнали пошкоджень будівля 69-ї ДПРЧ та прилегла територія. Незначні поранення отримав один із співробітників 21-ї ДПРЗ. Наразі його стан задовільний, госпіталізації він не потребує.

В свою чергу, як повідомив у понеділок заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, обстріли з боку російських військ з РСЗВ та ствольної артилерії зафіксовано в Донецькій області, окрім Лимана, в Бахмуті, селищі Велика Новосілка та селі Карлівка. Внаслідок них, за його даними, особа загинула, ще три були травмовані.

При цьому вранці 7 листопада начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляв також, що на світанку росіяни випустили 4 ракети по Краматорську: за попередньою інформацією, обійшлося без жертв, а обсяги руйнувань встановлюються.

На Волноваському напрямку, за його словами вночі відбувалися інтенсивні артобстріли Вугледара та Павлівки – також без жертв. На Донецькому напрямку дві людини зазнали поранень у Красногорівці, також зафіксовано обстріли Мар’їнки та Георгіївки. В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста – теж без жертв.

На Горлівському напрямку найбільше шкоди росіяни завдали Бахмуту – вбили одну людину, поранили ще дві. Пошкоджено п'ять приватних будинків, одну багатоповерхівку та одне підприємство. У Соледарській громаді інтенсивні обстріли відбувалися поблизу Яковлівки та Бахмутського, також під вогнем знаходилися околиці Торецької та Світлодарської громад.

На Лисичанському напрямку не припиняються постійні обстріли Торського та Зарічного. Щодо Лимана Кириленко лише вказав, що внаслідок обстрілів булор поранено одного жителя.