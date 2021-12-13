В Луцке подросток сбил шесть человек на пешеходном переходе (ФОТО, ВИДЕО)

В Луцке 16-летний подросток за рулем автомобиля Renault Megane, уходя от погони патрульных полицейских, сбил шесть человек на пешеходном переходе. Как сообщает Главное управление полиции в Волынской области, ДТП произошло в воскресенье, 12 декабря, около 14:00 на углу проспекта Соборности и улицы Черновола.

Промчавшись на красный свет и въехав в переходивших дорогу людей, водитель сбил указатель поворота на указанную улицу и врезался в стоящее за ним дерево. После чего он и двое его пассажиров попытались сбежать с места происшествия, однако были задержаны прохожими и полицейскими.

В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, в частности в реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, а ее 5-летний сын доставлен в областную больницу. Еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

Открыто производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжкого телесного повреждения).

Фото: ГУ НП в Волынской области Фото: ГУ НП в Волынской области Фото: патрульная полиция Фото: патрульная полиция Фото: патрульная полиция Фото: патрульная полиция

Задержанный помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об объявлении ему подозрения. Юному водителю грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

В ходе следствия полицейские, в частности, устанавливают обстоятельства, при которых парень сел за руль. Установлено, что он и его пассажиры учатся на первом курсе высшего профессионального училища Луцка, являются местными жителями. Семьи и виновника, и несовершеннолетних пассажиров на учете службы по делам детей не находятся.

В свою очередь, как рассказал на своей странице в Facebook первый замначальника департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий, в ходе побега от правоохранителей, требовавших остановки авто, несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку видео и даже успевали публиковать его в соцсетях.

Напомним также, что 3 декабря автомобиль начальника патрульной полиции Одесской области Александра Гостищева сбил женщину на пешеходном переходе, проехав на красный свет.