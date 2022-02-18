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В Луганске прогремел сильный взрыв: зарево видно в любом районе города (ВИДЕО)

луганск
Въезд в Луганск. Фото: slavdelo.dn.ua

В оккупированном Луганске около 23:00 18 февраля прогремел взрыв, об этом сообщает подконтрольный боевикам Telegram-канал "ЛуганскИформЦентр".

После взрыва на газопроводе в районе Малой Вергунки произошло крупное возгорание. На место инцидента выехали аварийные бригады газовой службы "ЛНР".

Зарево от взрыва осветило небо над городом.

В СМИ оккупантов также появилась информация, что взорвалась газовая заправка в районе Камброд.

Напомним, в этот же день в центре оккупированного Донецка, в "нескольких десятках метров от здания правительства ДНР" взорвался автомобиль УАЗ начальника "народной милиции ДНР" Дениса Синенкова, при этом никто не пострадал.

Главари "ДНР" и "ЛНР" заявили о необходимости для жителей подконтрольных территорий массово эвакуироваться на территорию России из-за якобы готовящегося наступления украинских сил. 

При этом в Главном управлении украинской разведки при Министерстве обороны Украины сообщили о высокой угрозе терактов в оккупированном Донецке - российскими спецслужбами заминирован ряд объектов социальной инфраструктуры 

Автор:
Сергей Горелов