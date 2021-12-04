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Происшествия
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В Мали боевики обстреляли автобус, погибли более 30 человек

Большинство жертв нападения – женщины, работавшие на рынке
Фото: Getty Images

Сегодня, 4 ноября, в Мали боевики напали на автобус с гражданскими лицами. 

Как сообщает ВВС, автобус ехал из села Сонго к рынку в Бандиагаре, расположенном в 10 километрах от населенного пункта.

По словам местных властей, неизвестные боевики открыли огонь и убили водителя, а затем подожгли автобус.

В результате атаки погиб по меньшей мере 31 человек, однако количество жертв может возрасти, так как есть раненые или пропавшие без вести.

В ВВС отмечают, что большинство жертв нападения – женщины, работавшие на рынке.

Кровавый инцидент произошел в центре региона Мопти западноафриканской страны, где в последние месяцы наблюдается эскалация насилия со стороны боевиков, связанных с Аль-Каидой и группировкой «Исламское государство».

В частности, нападение на автобус произошло всего через день после того, как боевики напали на подразделение ООН на севере страны. Тогда убили одного гражданского работника и ранили другого.

Напомним, в начале апреля городе в Ангелхок на севере Мали боевики атаковали базу Организации объединенных наций (ООН), в результате чего погибли четверо военнослужащих миротворческого контингента.

В начале января в этой стране в результате взрыва самодельного устройства, которое попало в БТР, погибли двое французских военнослужащих, еще один был ранен.