В Мелітополі підірвали авто місцевої топ-колаборантки, — мер

Зранку 29 вересня в Мелітополі прогриміли вибухи. З'ясувалося, що сили спротиву в місті підірвали автомобіль колаборантки Олени Шапурової. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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До окупації міста Шапурова була "відомою" через корупційні схемами в коледжі. Після захопленя міста російськими військовими жінка перейшла на бік ворога та очолила окупаційний "департамент освіти" й всіляко допомагала окупантам насаджувати російську систему освіти.

За попередньою інформацією, Шапурова лишилася живою, проте стан її здоров'я невідомий.

Місцеве видання "Риа-Мелитополь" уточнило, що вибухнув червоний Daewoo Lanos, яким керувала колаборантка. Місцеві жителі також повідомляють, що до вибуху причетні представники українських сил спротиву.

Нагадаємо також, що нещодавно у Запорізькій області сили спротиву ліквідували одного з поплічників колаборанта Євгена Балицького — голову окупаційної адміністрації Михайлівського району Івана Сушка.

До цього в Мелітополі в результаті вибуху поранення дістав один з очільників так завного “виборчого штабу” російської політичної партії “Єдіная Росія” Олег Шостак. Він не зможе сидіти на стільці рівно - його частину тіла для сидіння буквально підірвано.