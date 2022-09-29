В Миколаєві через обстріл зупинки транспорту загинуло 2 і поранено 12 людей (ФОТО)

Принаймні двоє людей загинули та 12 були поранені внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві. Про це повідомила у соцмережах голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

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"Черговий жахливий обстріл Миколаєва. Влучання касетними снарядами в район зупинки громадського транспорту у людному районі міста! Саме в годину пік. Саме тоді, коли мірні мешканці поверталися до дому. Це не що інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення!" - обурилася вона.

Замазєєва висловила співчуття родинам загиблих, додавши, що до місця влучення виїхали бригади швидкої допомоги.

Таку ж інформацію про постраждалих повідомив у Telegram-каналі й заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він також опублікував фото, де видно влучання снаряду поряд з будівлею адміністрації Інгульського району Миколаєва, що на початку Богоявленського проспекту.

В свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у Telegram-каналі про "вибух в районі зупинки громадського транспорту". "Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім", - додав він.