В Миколаєві після підриву Каховської ГЕС продовжує підійматися рівень Південного Бугу: яка ситуація з берегами (ФОТО)

У Миколаєві води Південного Бугу, що піднялися внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції на Дніпрі, підступають до вулиці Лазурної у мікрорайоні Намив у Заводському районі, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Ситуація станом на 18:00. Намив - вода підступила до зупинкових комплексів. У найнижчій точці укріплюємо берег. Техніка вже працює. Підтоплено берегову лінію в районі Леваневців (пляж) та Яхт-клубу (ресторани та човникові бази)", - написав він.

Також підняття води помітно і біля вулиці Залізничної в Інгульському районі, там підтоплений пляж. Підтоплення є і в районі вулиці Рибної в Корабельному районі: там вода дійшла до деяких пірсів човникового кооперативу.

"Центральний район. Нижняя Набережна: через підняття рівня води просідає ґрунт. Комунальники огородили територію стрічкою. Прошу миколаївців там не прогулюватись. Пляжі Стрілка та Вербочка - підтоплені", - зазначив Сєнкевич.

Загалом же рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся вже на 82 см. В свою чергу, в Ракетному Урочищі, що огинається притокою Південного Бугу Інгулом, загроз підтоплення, за словами очільника обласного центру, наразі не спостерігається.

Нагадаємо також, що через підрив Каховської ГЕС значно підвищився рівень у притоці Дніпра Інгульці: вода вже затопила міст біля Снігурівки, розташованої за сотню кілометрів від устя річки.