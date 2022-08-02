В Миколаєві російським обстрілом зруйнувано гуртожиток (ФОТО, ВІДЕО)

Російські війська у ніч на 2 серпня після 1:00 та близько 4:00 вкотре здійснили обстріли двох районів міста. За попередньою інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший – ракетами типу С-300.

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Внаслідок цього було пошкоджено гуртожиток одного з університетів. В момент влучання в приміщені знаходився охоронець будівлі, який зазнав поранення. Попередньо без жертв.

Як повідомляє місцеве видання "Новини N", ракета влучило прямо над входом по центру будівлі. Внаслідок вибуху п'ятиповерховий гуртожиток зруйнований і не придатний для подальшого використання. Пошкоджено й кілька будинків, що знаходяться поряд.

Фото: Новини N Фото: Новини N Фото: Новини N Фото: Новини N Фото: Новини N Фото: Новини N Фото: Новини N

Крім того, через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа продовольчого магазину. За попередніми даними, без жертв. Як повідомляє обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про займання даху магазину надійшло о 1:36. Вже о 2:15 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів.

Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Також у Миколаївській ОВА повідомили, що 1 серпня близько 14:30 в селі Котляреве Миколаївського району внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа житлових приміщень та господарських споруд. Постраждалих немає.

Орієнтовно о 17:00 обстрілів зазнало село Широке Баштанського району. Влучання були по городах місцевих жителів та дорогах села. Постраждалих також немає. У селі ж Галицинове Миколаївського району внаслідок нічних обстрілів вже 2 серпня було "пошкоджено об’єкт інфраструктури".

Близько 1:30 була обстріляна територія біля села Явкине Баштанської громади. Внаслідок цього у селі пошкоджено лінію електропередач. Наразі частина населеного пункту знеструмлена.

Окрім цього, тривають обстріли населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Нагадаємо також, що напередодні внаслідок ворожого обстрілу в Миколаєві було зруйновано будівлю травмпункту однієї з лікарень, а на території медичного диспансеру згорів склад з ліками та продовольством.