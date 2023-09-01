В Мінкульті назвали число культурних установ, пошкоджених війною за місяць. "Лідером" виявилася Одещина

Станом на 29 серпня в Україні зафіксовано 1624 об’єкти культурної інфраструктури (без урахування пам’яток культурної спадщини), що були зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії.

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Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, з них 591 є зруйнованим. Зокрема, за останній місяць (після 25 липня) загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 19, з яких два - повністю зруйновані. Найбільше, а саме п'ять із загального приросту, припало на Одеську область.

Конкретних об'єктів Мінкульт традиційно не називає, але нагадаємо, що Одеську область Росія за цей період неодноразово атакувала ракетами й дронами, цілячись по портовій інфраструктурі, зокрема в самій Одесі, а також придунайських містах Ізмаїл та Рені.

Загалом же найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура на сьогоднішній день зазнала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.

Серед об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, 769 - клубні заклади, 610 - бібліотеки, 93 - музеї та галереї, 30 - театри та філармонії, 122 - заклади мистецької освіти.

Це об’єкти на території 230 територіальних громад (15,7% від усієї кількості), зокрема у Донецькій області такі зруйновані чи пошкоджені будівлі є у 87% громад, в Сумській - 51%, в Луганській - 42%, в Миколаївській - 42%, в Херсонській - 37%, в Харківській - 36%, в Запорізькій - 33%.

Варто зазначити, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.

Нагадаємо, що за попередній місяць між кінцем червня та кінцем липня в Україні до списку зруйнованих чи ушкоджених культурних об'єктів додалося трохи більше - 23, і з них аж дев'ять припало на Херсонську область, деокупована частина якої щоденно потерпає від обстрілів з боку захопленої росіянами.