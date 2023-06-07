В Мінкульті розповіли, які культурні пам'ятки та заклади постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС

Внаслідок підриву Каховської ГЕС постраждали, окрім самого комплексу споруд станції 1951-1958 років, ще десятки об’єктів культурної спадщини і культурних закладів, зазначають в Міністерстві культури та інформаційної політики.

У відомстві вказують, що оскільки значна частина об’єктів знаходиться на тимчасово окупованій території, можливості для уточнення даних наразі обмежені. Крім того, максимальне охоплення території водою відбудеться за кілька днів, тому ситуація потребує постійного моніторингу.

Так, станом на кінець доби 6 червня постраждали такі пам’ятки як ансамбль споруд Центральної площі у Новій Каховці та забудова історичного центру міста, затоплені палаци (будинки) культури у Новій Каховці, селах Корсунка і Дніпряни.

Також у зонах ризику знаходяться пам’ятки археології національного значення колишніх Білозерського та Голопристанського районів: Львівське поселення (село Львове, IV століття до нашої ери - IV століття нашої ери), Бургунське поселення (село Миколаївка, ІІ-V століття), місце фортеці Тягин (село Тягинка, XIII - XVII століття), городище Понятівське (село Понятівка, IV століття до нашої ери - IV століття нашої ери).

За попередніми даними, вже підтоплені або перебувають під загрозою культурні заклади в Новій Каховці - картинна галерея імені Гавдзинського; музей історії Нової Каховки; будинок-музей поета Анатолія Бахути; а також краєзнавчий музей та музей бойової слави 87-ї стрілецької дивізії в Олешках. Вода загрожує й будинку-музею художниці Поліни Райко в Олешках.

Крім того, в цьому ж статусі згадуються музей генерала Покришева в Голій Пристані, музеї історії в селах Чулаківка та Круглоозерка, народний музей історії в селі Мала Каховка, а також будинок, в якому жив письменник Остап Вишня в селі Кринки.

На деокупованій території під загрозою музей історії селища Козацьке та меморіальний комплекс сім'ї Петра Видригана в цьому ж населеному пункті. Музеям Херсону, за попередніми оцінками ситуації, підтоплення не загрожує. Щодо підтоплення або підвищених ризиків підтоплення інших музеїв на правому березі Дніпра інформації наразі не надходило.