В Міноборони назвали співвідношення втрат української армії під час наступу до втрат окупантів

У Міністерстві оборони заявляють, що українська армія під час наступу в Донецькій та Запорізькій областях несе в рази менші втрати порівняно з окупантами. Про це написала у своєму Telegram-каналі заступниця міністра Ганна Маляр.

"Протягом тижня зафіксована інформаційна активність ворога щодо теми наших втрат під час наступу. Мета - деморалізація та створення паніки", - зазначила посадовиця.

При цьому вона нагадала, що під час війни жодна із сторін не оприлюднює точні дані про свої втрати, оскільки цим може скористатись протилежна сторона для прогнозування подальших дій супротивника на полі бою, але "загалом протягом всієї війни у нас в рази менше втрат".

"Якщо говорити про співвідношення загиблих по двох оперативно стратегічних угрупованнях військ, які зараз наступають, то за минулий тиждень цифри такі: по "Хортиці" (Бахмутський напрямок) – у ворога загиблих у 8,73 раза більше, по "Таврії" (Запорізький і Бердянській напрямки) – загиблих у ворога в 5,3 раза більше, ніж у нас", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, що раніше у середу заступниця міністра повідомила, що за минулу добу Сили оборони отримали "частковий успіх" в ході наступу, просунувшися "в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога" на Бахмутському напрямку на різних ділянках на відстань 200-500 м, а на Запорізькому - на 300-350 м.

"Ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні. Приміром за вчорашню добу ворог втратив артилерійську батарею самохідних гармат; два комплекси РЕБ, зосередження автомобільної техніки (до 10 одиниць); радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби; ЗРК", - зазначила вона.

12 червня Маляр підтвердила звільнення в попередні дні семи сіл на трьох ділянках фронту - Лобкового, а також Левадного й Новодарівкм Запорізької області та розташованих неподалік останніх Нескучного, Сторожевого, Благодатного й Макарівки Донецької області.