В Міноборони оголосили про звільнення першого села за час контрнаступу під Бахмутом. І відразу спростували це

Українські війська станом на 14 вересня звільнили село Андріївка Бахмутської громади Донецької області, повідомила у Telegram-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пізніше спростувавши цю ж інформацію.

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"На Бахмутському напрямку ми рухаємось вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини. Андріївка наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях", - написала вона.

Водночас після заяви Маляр 3-тя окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України, що воює на цьому напрямку, заявила, що заява про взяття Андріївки "є хибною та передчасною".

"Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - йдеться у її повідомленні.

Після цього Маляр відредагувала свій пост, написавши наступне: "Андріївка: ситуація дуже складна і мінлива, тримаємо кулаки за наших", супроводивши топонім емодзі з українським прапором та біцепсом.

"Уточнюю з приводу інформації про звільнення Андріївки. Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими. Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій. В Адріівці є певний успіх та станом на зараз тривають важкі бої", - пояснила вона.

Нагадаємо, що сам Бахмут, битва за який тривала з серпня 2022 року, російські окупанти остаточно захопили ще в другій половині травня, коли в боях брала участь приватна військова компанія "Вагнер", яка згодом припинила участь у війні проти України.

Однак подальше просування ворогу не вдалося, а українські війська, навпаки, розпочали контрнаступальні дії на північний захід та південь від міста, поступово відбивши захоплені росіянами ділянки загальною площею порядка 50 квадратних кілометрів. Втім, про остаточне звільнення жодного з населених пунктів донині не повідомлялося.

Зазначимо при цьому, що Андріївка є дуже малим селом: на початок 2022 року Державна служба статистики оцінювала його населення в 53 людини. Перепис 2001 року зафіксував там 74 мешканця, а 1989 року - 64. До адмінреформи село відносилося до Іванівської (до декомунізації 2016 року - Красненської) сільради. Наразі офіційно вважається окупованим Росією з 30 листопада 2022 року.