В Міноборони підтвердили обстріл ЗСУ по позиціях окупантів на ЗАЕС (ВІДЕО)

Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало відео обстрілу українських військових по позиціях російських окупантів на Запорізької атомної електростанції.

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"Українські військові ювелірно відпрацювали по позиціях російських окупантів біля ЗАЕС. Використовуючи дрон-камікадзе, було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 "Град". За наявними даними, в результаті атаки було знищено 3 рашисти, 12 травмовані. Наметове містечко знищене пожежею, яку довго не могли загасити", - йдеться у повідомленні.

Судячи з опублікованого відео, знищене наметове містечко було розташоване приблизно за 250 метрів східніше 1-го енергоблоку ЗАЕС.

Зазначимо, що 18 липня мер Енергодара Дмитро Орлов заявив про поранення принаймні дев'яти окупантів та наявність серед них загиблих через "подію" на ЗАЕС. Він не сказав прямо, що мав місце обстріл об'єкту українською армією, але припустив, що про це пізніше "скажуть компетентні служби", та натякнув, що обстріли, які окупанти ведуть з території атомної станції, "не минуться для них безслідно".

Нагадаємо при цьому, у попередні дні значних обстрілів, яких до середини липня не відбувалося, стало зазнавати місто Нікополь Дніпропетровської області, розташоване неподалік ЗАЕС з протилежного, контрольованого Україною боку Каховського водосховища. Зокрема, були загиблі й поранені при обстрілі 20 липня та 22 липня.

Однак про вибухи та постріли в Енергодарі Орлов повідомляв ще 12 липня, однак тоді спростував заяви, "що ЗСУ начебто серед білої днини обстріляли житлові квартали міста".

В свою чергу, в Міжнародному агентстві з атомної енергії обережно, але все ж відреагували 22 липня на ці повідомлення. Зокрема, гендиректор агентства Рафаель Гроссі заявив, що останні повідомлення про ЗАЕС свідчать "про дедалі тривожнішу ситуацію" та закликав до "максимальної стриманості, щоб уникнути будь-якої аварії, яка може загрожувати здоров’ю населення".

"Ці повідомлення дуже тривожні та ще більше підкреслюють важливість візиту МАГАТЕ до Запорізької АЕС. Я продовжую мої рішучі зусилля, щоб якнайшвидше узгодити та очолити місію з безпеки та гарантій. Це є терміновим", - заявив він.

Гроссі заявив про серйозну стурбованість "через нещодавні непідтверджені повідомлення про події на ЗАЕС або поблизу неї", заявивши про цілком реальну їхню небезпеку з потенційно серйозними наслідками.

"Вкрай важливо, щоб не було вжито жодних дій, які могли б якимось чином поставити під загрозу безпеку цієї станції, яка також є найбільшою в Європі. Під час конфлікту такого характеру ядерний об'єкт може бути пошкоджений ненавмисно. Цього слід уникати будь-якою ціною", - підкреслив він.

Натомість, як відомо, українська сторона дуже жостко виступає проти візиту представників МАГАТЕ на ЗАЕС до її повернення під контроль самої України, а також вкрай негативно сприймає останнім часом діяльність цієї організації та її голови Гроссі, який вже багаторазово заявляв про наміри відвідати окуповану електростанцію.

Зокрема, обурення України викливала його заява наприкінці травня про нібито зберігання на ЗАЕС 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану, які можуть бути використані в якості сировини для ядерної зброї. Спочатку "Енергоатом" відреагував на це відносно стримано, спростувавши цю інформацію.

Проте слідом за цим більш жорстку реакцію продемонструвала Державна інспекція ядерного регулювання, яка заявила, що керівництво МАГАТЕ своєю бездіяльністю та неоднозначною позицією сприяє ескалації ситуації з окупацією Росією ЗАЕС, а також ретранслює російську пропаганду.

Після цього НАЕК вже звинуватив Гроссі в брехні щодо нібито прохання України про направлення місії МАГАТЕ на ЗАЕС та запідозрив міжнародну організацію у ймовірній змові з окупантами.