В Міноборони розповіли, на яких ділянках фронту ЗСУ мають успіх

Станом на 9 серпня, українські військові продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку населених пунктів Урожайне, Приютне та Вербове наші оборонці мали частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Анна Маляр.

Російські війська намагалися наступати в районі населених пунктів Новокалинове, Сєверне, Новомихайлівка і Старомайорське та повернути собі раніше займані позиції, але успіху не мали.

"Наші бійці не залишають ворогу шансу на просування та повернення втрачених позицій", - написала Маляр.

Вона додає, що і на Сході і на Півдні ворог зараз несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, а ЗСУ дуже суттєво знизили наступальний та оборонний потенціал ворога і не дають йому реалізувати плани.

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступати на південному фланзі. При цьому, ворог робить спроби відновити своє положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцеве та постійно обстрілює дані позиції, пише Маляр.

На півночі основним напрямком наступу ворога залишається Куп'янський. Тут противник сформував наступальне угруповання і намагається рухатися вперед, проте безуспішно. Ситуація є складною, але знаходиться під контролем ЗСУ. Сили оборони України успішно стримують наступ ворога, попри високу інтенсивність обстрілів.

За її словами, окупанти кілька днів намагалися наступати в районі Синьківки Харківської області. Росіяни намагалися прорвати оборону наших військ та вийти до Куп‘янська.

Сьогодні вранці стало відомо, що ЗСУ здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Українські військові прорвали оборону вглиб на 800 метрів і повернулись назад.