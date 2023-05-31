В Міноборони розповіли про посилення обстрілів на Бахмутському напрямку попри зупинку наступу ворога

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначає, що під контролем українських сил оборони залишаються “деякі об'єкти” на південно-західних околицях Бахмута Донецької області, зокрема фактично вони контролюють в'їзди до міста, при цьому в останні дні вже не просуваються на флангах. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону.

"По суті, наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена. Так здається по новинах, що там затишшя, бо з нашого боку вже декілька діб не здійснюється просування", - зазначила Маляр.

За її словами, це тільки враження, і насправді ситуацію не можна називати затишшям, оскільки ворог лиш збільшив кількість артилерійських обстрілів.

"Тобто він змінює інструменти. Щоб ви розуміли, до якої межі дійшли ці обстріли: це цифра, яка співмірна з тим, коли були найгостріші бої в Бахмуті", - додала заступниця міністра.

Вона вказала, що росіяни зараз займаються перегрупуванням і заміною "вагнерівців" на регулярні війська, проте українські військові "всіляко заважають їм це робити". Маляр підкреслила, що обидві сторони наразі готуються та посилюються до подальших дій.

"За рахунок того, що довкола Бахмута частину панівних висот ми все ж зайняли, це дозволяє сильно дошкуляти ворогу й ускладнювати всі завдання, які він там намагається виконати... Це не означає, що наші війська стоять. Вони виконують інші військові задачі, які ми не можемо оголошувати. Це задачі, спрямовані на підвищення боєздатності наших військ", - описала представниця Міноборони.

Нагадаємо, що ще тиждень тому, за словами Маляр, українські військові контролювали частину приватного сектору на південному заході Бахмута. При цьому засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ще 20 травня оголосив про повне взяття під контроль міста після майже десяти місяців боїв. Натомість українським силам оборони в травні вдалося, навпаки, відбити невеликі території біля міста, особливо на південний захід від нього.