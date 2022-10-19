В Мінприроди оцінюють шкоду довкіллю України від 8 місяців війни у €37 мільярдів

За майже вісім місяців війни шкода довкіллю України від російської агресії оцінюється у понад 37 мільярдів євро. На цьому наголосив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Євгеній Федоренко під час Форуму співробітництва в галузі безпеки країн-учасниць ОБСЄ. Як вказують у пресслужбі Мінприроди, на цій платформі вперше офіційно порушувалися питання довкіллєвої безпеки.

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"Світ має визнати, що Росія – найбільший спонсор тероризму в сучасному суспільстві. Саме ця країна за сприяння Білорусі використовує ядерний, енергетичний та сировинний терор, завдає значної шкоди довкіллю не лише України, але і всієї Європи", - зазначив чиновник.

Заступник міністра наголосив, що через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів внаслідок обстрілів з боку РФ викиди в атмосферне повітря вже перевищили 67 мільйонів тонн.

"Країна-агресор навмисно знищує українську водну інфраструктуру. Останній приклад – удари по дамбі Карачунівського водосховища на річці Інгулець біля Кривого Рогу. Як результат, вода у річці тимчасово стала червоного кольору. Забруднена вода потрапляє в транскордонні ріки, Чорне та Азовське море і може дістатися сусідніх країн", - вказав Федоренко.

Він також додав, що наразі майже третина території України – близько 200 тисяч квадратних кілометрів - вже потребує розмінування. Крім того, страждають від злочинних дій росіян українські ліси.

За словами заступника міністра, вже понад 2,4 мільйона гектарів лісів вже звільнені Збройними силами України, і ці ліси зазнали значних пошкоджень: вони спалені та перекопані окопами, а на їх відновлення знадобляться десятки років.

"Війною уражені 20% природоохоронних територій України. В зоні ризику Рамсарські угіддя та Смарагдова мережа. Росія окупувала 2209 родовищ з енергоресурсами, металами й мінералами. Їх разом оцінюють у 12,7 трильйона євро", - зазначають також у Мінприроди.

Окрім цього, у відомстві зазначають, що безпосередня шкода, нанесена клімату війною РФ проти України, оцінюється в щонайменше 31 мільйон тонн викидів парникових газів. При цьому у 79 мільйонів тонн наразі оцінюється потенційний обсяг викидів парникових газів внаслідок майбутньої відбудови інфраструктури України.