В Миргороді через російську атаку ракетами й дронами пошкоджено військовий аеродром

Військовий аеродром у Миргороді Полтавської області було пошкоджено у ніч на 10 червня внаслідок російської ракетної атаки. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Під час нічної атаки в районі військового аеродрому "Миргород" ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також ударні дрони іранського виробництва. Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв", - зазначив він.

За словами очільника регіону, пожежу було "частково локалізовано" пожежними розрахунками самої 831-ї бригади тактичної авіації та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Проводяться заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації.

Окрім цього, внаслідок роботи сил протиповітряної оборони, після падіння уламків було пошкоджено вісім приватних будівель та чотири приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, що аеродром у Миргороді обстрілювався російськими військами вже раніше, зокрема у перший же день вторгнення 24 лютого 2022 року та згодом неодноразово в квітні минулого року.

Зазначимо також, що у ніч на суботу російські війська здійснили атаку на Одеську область: зокрема, внаслідок падіння уламків збитого дрону Shahed на багатоповерхівку загинуло троє людей.