В Молдові впала ракета в той самий час, коли РФ завдавала ударів по Україні

Поблизу молдавського міста Бричани, що розташоване неподалік українського кордону, 5 грудня виявили ракету. Про це повідомила пресслужба МВС країни.

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Місцевість очепили та очікують на спецслужби. Через інцидент силові структури Молдови посилили контроль у прикордонних ділянках на півночі країни.

"У фруктовому саду неподалік Бричан патруль Прикордонної поліції виявив ракету. Відповідно до плану дій МВС зону оточили та очікують на прибуття спеціалізованих служб МВС, саперів та рятувальників", — зазначили в міністерстві.

Повідомлення в МВС Молдови надійшло в той час, коли Російська Федерація намагалася завдати ракетних ударів по ряду регіонів України. Зазначимо, що, як відомо станом на 16:30, більшість ракет ліквідувала ППО.

Раніше, у жовтні, на півночі Молдови впали уламки російської ракети, яку збили українські зенітники. Крім того, у листопаді у прикордонному з Україною районі Польщі також впали ракети. Це сталося приблизно в той час, коли Росія завдавала масованого ракетного удару по всій Україні.

Але тоді президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети на польській території під час масованого удару Росії по Україні було навмисним нападом на Польщу.