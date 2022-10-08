В Москві розпочались численні арешти військових - українська розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в російській столиці розпочався "комплекс заходів", спрямованих проти військових. Про це йдеться у його Telegram-каналі.

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"Рух в центрі перекрито. В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – "еліти" Росгвардії. Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції. Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових", - сказано в ньому.

Натомість, як заявляють в українській військовій розвідці, по периметру Москви всі військові підрозділи наразі приведено у підвищену бойову готовність.

В свою чергу, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк перед цим заявив у своєму Twitter, що потужний вибух вранці 8 жовтня вантажівки на Керченському мосту, що сполучає Крим з Росією, який призвів до руйнування дорожного полотна в напрямку Керчі, міг бути викликаний саме протистоянням російських силовиків.

"А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з‘їсти керівництво МО/ГШ. За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ", - написав він.

Зазначимо, що саме після вибуху на мосту в Міністерстві оборони Росії повідомили, що командувачем об'єднаного угрупування військ, задіяних проти України, призначено головкома Повітряно-космічних сил РФ Сергія Суровікіна, який раніше командував також угрупуванням військ РФ у Сирії.

Нагадаємо, що раніше у суботу Подоляк заявив, що те, що сталося з мостом в Криму, є лише "початком", і "все незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане".

Причому він вже не вперше висловлює думку, що резонансні події в Росії чи на окупованих нею територією можуть бути саме наслідком імовірних конфліктів місцевих сил, і не пов'язані з діями України.

Так, він припускав, що це було причиною вбивства дочки російського націоналістичного публіциста Олександра Дугіна Дар'ї, в організації якої російське слідство звинувачує українські спецслужби.

Крім того, він натякав, що звуки вибухів, які чули мешканці Ростовської області 12 вересня, могли бути проявом військового заколоту, та проводив паралель з початком громадянської війни в Іспанії в 1936 році.

Також Подоляк заявляв, що вибух 16 вересня в кабінеті "генерального прокурора ЛНР", внаслідок якого загинув він та його заступниця, варто розглядати "не інакше як розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі" або "зачистку Росією свідків воєнних злочинів".