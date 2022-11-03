В "Нібулоні" назвали імена співробітників, загиблих внаслідок російського обстрілу його суден 31 жовтня

Через російську атаку на цивільні буксири та баржи компанії "Нібулон" із зерном у понеділок загинули щонайменше двоє її співробітників. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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"Я вшановую пам’ять чудових працівників "Нібулона", які загинули на робочому місці. Вони були невинними цивільними особами, які робили улюблену справу. Їхні вбивства є військовим злочином та порушенням правил ведення війни, а винуватці мають бути притягнуті до відповідальності. Болісно від думки, що діти тепер залишилися без батьків", - зазначив генеральний директор компанії Андрій Вадатурський.

За його словами, "Нібулон" робить усе можливе, щоб підтримати родини загиблих. Зазначається, що загиблими є 40-річний Сергій Скрипачов та 28-річний Сергій Парафіло. Крім того, ще одного співробітника досі не знайдено - це 39-річний Олександр Ткач.

Нагадаємо, що 31 жовтня оперативне командування Сухопутних військ Збройних сил України повідомило про обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку.

"Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – не відома", - повідомлялося без подальших подробиць.

Зазначимо також, що сам Андрій Вадатурський очолив "Нібулон" після загибелі свого батька й засновника компанії Олексія Вадатурського та матері Раїси Вадатурської унаслідок російського ракетного удару по їхньому будинку в Миколаєві 31 липня.