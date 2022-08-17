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В Новій Каховці ліквідували базу російських військових
В тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області знищили базу окупантів, де в момент ліквідації знаходились загарбники. Про це повідомляють управління стратегічних комунікацій ЗСУ та Держприкордонслужба у Telegram.
Встановлюється кількість знищеної ворожої техніки. Щодо особового складу, то, за попередніми даними, на базі ліквідували 10-15 загарбників.
"Це відеопідтвердження влучного "куріння в невстановленому місцю", яке знаходиться в Новій Каховці", - зазначили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що весь керівний склад окупантів в Херсонській області, що був розміщений на правому березі Дніпра, евакуювався на лівий берег.Підписуйтесь на наш Telegram канал
До цього стало відомо, що штурмова авіація ЗСУ нанесла декілька ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки.