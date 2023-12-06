В Одесі обвалився будинок у центрі міста (ФОТО)

В Одесі обвалився будинок у центрі міста на вулиці Базарній. Загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявили.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що відбулося руйнування 3-го під'їзду аварійного житлового будинку з 1-го по 3-й поверхи.

"Надзвичайники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили підвальне приміщення на наявність людей", - зауважили в ДСНС.

Там додали, що на щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявили.

Пам'ятник архітектури на Базарній, 93

Зазначимо, це вже другий обвал у цій будівлі за місяць. Майже половина будинку обрушилася рано-вранці 27 листопада. Людей звідти давно відселили, лише у підвалі жили двірники. На щастя, ніхто не постраждав.

За даними видання «Думська», на момент обвалення в підвалі будівлі були люди. Там, незважаючи на аварійність та недавнє обвалення, продовжували жити двірники.

У мерії Одеси заявили, що пам'ятник архітектури знесуть, але для цього з нього належить зняти охоронний статус.

Аварійною багатостраждальну будівлю визнали ще у 1994. У 2005 обвалилася частина горища та стіни. У 2021 році після ремонту каналізації у дворі почав просідати ґрунт, що призвело до можливості обвалу.

Вже цього року будинок постраждав від вибухової хвилі під час ракетного обстрілу 14 серпня.