В Одесі сталася масштабна пожежа в будівлі заводу сільгоспмашин (ФОТО, ВІДЕО)

Масштабна пожежа охопила 23 червня одну з будівель Одеського заводу сільськогосподарського машинобудування на вулиці Чорноморського козацтва ("Одессільмаш", також відомий як колишній завод імені Жовтневої революції).

Як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, майже дві години понад 70 рятувальників боролись з вогнем у триповерховій будівлі.

Зазначається, що через вітер та велике пожежне навантаження існувала загроза розповсюдження вогню на велику площу, а також на розташовану поряд 12-поверхову будівлю, однак цього вдалося не допустити.

"В місцях значного задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежа ліквідована на площі 1000 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає", - повідомили у ДСНС.

Зазначимо при цьому, що наразі майже всі будівлі на території "Одессільмашу", окрім тих, що виходять на вулицю, знесено, а основним видом діяльності підприємства значиться "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна". Хоча й виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства, металевих баків, резервуарів і контейнерів теж залишається його профілем.