В Одесі троє людей загинули через влучання уламків дрону в квартиру багатоповерхівки (ФОТО, ВІДЕО)

Троє цивільних мешканців Одеси загинули у ніч на 10 червня внаслідок падіння уламків збитого безпілотника на житловий будинок. Про це повідомило оперативне командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України.

"Під час нічної дронової атаки на Одещині силами протиповітряної оборони всі Shahed-131/136 знищено. Внаслідок повітряного бою уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежа площею 50 квадратних метрів була оперативно ліквідована. Вибуховою хвилею також було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо. Судячи з опублікованих фото та відео з місця події, постраждалив виявився будинок по вулиці Висоцького, 10.

Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: ОК "Південь" Фото: ОК "Південь" Фото: ОК "Південь" Фото: ОК "Південь" Фото: ОК "Південь" Фото: ОК "Південь" Фото: ОК "Південь" Фото: ОК "Південь" Фото: ОК "Південь" Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

В свою чергу, як уточнила в ефірі національного телемарафону спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк, загалом знищено було вісім дронів Shahed, спрямованих на Одеську область.

Натомість кількість людей, що внаслідок вибухової хвилі отримали травми та пошкодження різного характеру, за її словами, склала вже 26. Серед них - двоє дітей та вагітна жінка.

Окрім цієї атаки, як повідомила Гуменюк, був нанесений ракетний удар по "рекреаційній зоні на узбережжі": дві ракети було знищено, однак одна все ж влучила "безпосередньо в узбежежжя". Внаслідок розліту уламків та вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки, три людини отримали поранення.

Згодом в Одеській ОВА підтвердили інформацію про 26 постраждалих в Одесі. Зазначається, що серед них - троє дітей. В свою чергу, через вибухову хвилю під час атаки в Білгород-Дністровському районі постраждало 10 людей. Натомість про інші наслідки в обладміністрації не кажуть, але натякають, що "у воєнний час не всі події можна коментувати чи виставляти на загал".

В свою чергу, в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про 27 постраждалих та трьох загиблих внаслідок влучання уламків дрона та пожежі в багатоповерхівці в Одесі. Натомість 12 людей було врятовано. За даними мерії Одеси, ті мешканці, чиї квартири постраждали найбільше, ще вночі були розселені.

Зазначимо також, що у ніч на суботу два безпілотники Shahed були збиті в Дніпропетровській області силами повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗСУ, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Однак про наслідки та наявність постраждалих не повідомляється.