В Одесі вигорів "сповзаючий" приморський схил, ледь не знищивши сотню будівель: гасили чотири години (ФОТО, ВІДЕО)

Масштабна пожежа через займання трави сталася 27 вересня в південній частині Одеси на схилі між житловою забудовою району Люстдорф та приморською туристичною забудовою, відомою як причал №133. Як повідомляють в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, в результаті вигоріло понад 10 га.

Зазначається, що через сильні пориви вітру та відсутність поруч джерел води вогонь встиг перекинутися на п'ять будівель житлового сектору, але понад 100 будівель від імовірного займання вдалося врятувати.

"Рятувальники робили все можливе, щоб не дати розповсюдитись полумʼю на будівлі. Більше чотирьох годин вогнеборці боролись з вогнем. Співробітники поліції, які прибули на місце пожежі, допомагали в гасінні вогню підручними засобами", - зазначають в ДСНС.

Загалом в ліквідації пожежі були задіяні 43 рятувальника та 11 одиниць пожежної техніки, розвідка здійснювалася за допомогою дрону. Ймовірною причиною події називається необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

"Необачні дії приводять до жахливих наслідків! ДСНС закликає одеситів бути свідомими та обережними. Спалювання сухої рослинності приводить до великого лиха та завдає численних збитків, а іноді й забирає життя!" - наголошують у відомстві.

Зазначимо, що місцевість вздовж берега моря у Люстдорфі відома досить активними зсувними процесами: зокрема, на опублікованих рятувальниками фото й відео добре видно, що територія зсуву грунту підібралася безпосередньо до самого краю житлової забудови понад берегом, загрожуючи її подальшій руйнації.

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Нагадаємо також, що у січні минулого року неподалік вщент згорів недобудований житловий комплекс "Срібний гай", який будували з дерева і який стояв занедбаним декілька років.