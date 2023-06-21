В Одесі збільшилася кількість жертв російської ракетної атаки 14 червня

Кількість жертв російської ракетної атаки 14 червня по продовольчих складах мережі супермаркетів "Таврія В" збільшилася до чотирьох. Як повідомили в мерії Одеси, в лікарні помер ще один чоловік.

Також зазначається, що 21 червня "за підтримки міжнародних партнерів" було відправлено на операцію до Австрії двох чоловіків, які постраждали внаслідок цієї ракетної атаки.

Нагадаємо, що всі троє загиблих внаслідок ракетного удару по Одесі у ніч на 14 червня, про яких було відомо до цього, виявилися співробітниками складу "Таврія В". В компанії тоді повідомили, що ще четверо знаходяться в критичному стані у лікарні.

Крім цього, тоді російська ракета влучила у висотну новобудову поблизу обласної адміністрації, де розташовано бізнес-центр "Шевченківський". Повідомлялося про шестерих постраждалих.

Тоді повибивало вікна у багатьох будівлях навколо, зокрема постраждали Одеський національний політехнічний університет та розташований під БЦ ресторан швидкого харчування McDonald's. Як повідомляв 20 червня мер міста Геннадій Труханов, загалом постраждало 222 квартири в 21 житловому будинку.