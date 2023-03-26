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В Одеській та Херсонській областях здетонували міни: чоловік втратив ноги, є руйнування

Мінна небезпека в Херсонській області, Одеській області
Жителів Одеси та області попереджають про мінну небезпеку. Фото: ОК "Південь"

В Одеській та Херсонській областях 26 березня здетонували міни, внаслідок чого люди дістали поранення, також зафіксували руйнування. Про це повідомили пресслужби Херсонської ОВА та ОК "Південь".

В Херсонській області на російській вибухівці люди підірвалися у Високопільській громаді. Інцидент стався у полі поблизу села Іванівка. Двоє чоловіків, 24 та 18 років, натрапили на російську міну. В цей момент вона здетонувала.

Внаслідок вибуху один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми. Обох шпиталізували до лікарні у Кривому Розі.

"Це п'ятий випадок підриву мирних людей на російській вибухівці тільки за цей тиждень. Лише за сім днів міни, залишені росіянами, забрали життя одного жителя Херсонщини, ще 5 – поранені", — підкреслили в ОВА та додали, що мінна небезпека на Херсонщині залишається високою.

В Одеській області біля одного з пляжів виявили і контрольовано знищили морську міну. Інша міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів.

Фото 2 — В Одеській та Херсонській областях здетонували міни: чоловік втратив ноги, є руйнування
Фото 3 — В Одеській та Херсонській областях здетонували міни: чоловік втратив ноги, є руйнування
Фото 4 — В Одеській та Херсонській областях здетонували міни: чоловік втратив ноги, є руйнування

"Пошкоджено кілька будівель. Тільки через обмеження доступу до об’єкту, там не було людей і ніхто не постраждав", — зауважили в ОК "Південь".

Раніше у Херсонській області 18-річний хлопець підірвався на російські міні. Він загинув на місці.

Автор:
Віта Молодан