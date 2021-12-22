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Происшествия
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В Одессе будут судить полицейскую, летевшую на 100 км/ч по встречке и врезавшуюся в фургон с водой (ВИДЕО)

полицейская устроила дтп, одесса, гагарина шевченко, фургон с водой
Фото: скриншот видео ГБР

Следователи Государственного бюро расследований передали в суд обвинительный акт в отношении 24-летней сотрудницы патрульной полиции, совершившей ДТП в Одессе.

Как говорится в сообщении ГБР, рано утром 30 июля 2020 года полицейская на служебном автомобиле со скоростью 100 км/ч проехала на красный сигнал светофора по полосе встречного движения и столкнулась с другим автомобилем.

Судя по видео с места происшествия, произошло это на перекрестке проспекта Шевченко и проспекта Гагарина. Сотрудница полиции мчалась в сторону центра и задела двигавшийся перпендикулярно в направлении Одесской киностудии фургон с питьевой водой.

В результате столкновения из него на дорогу массово высыпались пластиковые баклажки, а водитель, как отмечает ГБР, получил многочисленные травмы и переломы.

Патрульной вменяют часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения водителем, повлекшее нанесение телесных повреждений средней тяжести). Ей грозит до трех лет тюрьмы с лишением права управлять транспортом на срок до трех лет.

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Напомним также, что 7 декабря автомобиль начальника патрульной полиции Одесской области сбил женщину на пешеходном переходе окружной дороги Одессы.

Автор:
Тимофей Беспятов