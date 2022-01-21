В Одессе дотла сгорел незаконный ЖК-долгострой из дерева (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабный пожар произошел в ночь на 21 января в недостроенном жилом комплексе "Серебряная роща", расположенном между двумя прибрежными районами Одессы на территории, относящейся к селу Лиманка.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, сигнал о пожаре поступил спасателям в 4:36.

По прибытии на место пожарные установили, что огнем полностью охвачены два нежилых деревянных дома в стадии строительства. Причем из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние здания.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

В 5:58 пожар был локализован, а в 8:05 ликвидирован на площади 1200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К тушению были привлечены 10 единиц пожарной техники и 40 бойцов ГСЧС.

Для установления причины пожара на место направлены представители опытно-испытательной лаборатории одесского облуправления службы.

Отметим, что ЖК "Серебряная роща" (он же ЖК "Комфорт") должен был состоять из пяти 4-этажных домов и возводился одесской фирмой "ЭкоЁлка" из деревянного каркаса по адресу: улица Николая Троицкого (бывшая Карла Либкнехта), 1-А, причем без разрешительных документов на такую деятельность.

Однако он уже несколько лет стоял заброшенным после остановки строительства. Значительная степень готовности при этом была только у одного из зданий, выходивших на улицу. Для второго здания вдоль улицы был обустроен лишь фундамент. За ними располагались еще два частично возведенных каркаса.

Фото: ГУ НП в Одесской области

Еще в январе 2014 года инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области пришла к заключению о незаконности строительства и необходимости снести объект и подала на компанию в суд.

Она указывала, что целевым назначением данного участка было размещение производственно-складского комплекса, а не строительство жилья. Причем поскольку объект располагался около станции очистки сточных вод "Южная", нарушение застройщиком санитарных и строительных норм могло привести к повреждению инженерных сетей и ущербу для здоровья людей, работающих в этой зоне, и в работе самой станции.

Однако суды, согласно доступным в Сети данным, относились к указанной инициативе прохладно. В частности, Одесский окружной админсуд в октябре 2014 года отказался юридически обязать компанию остановить строительство по требованию прокуратуры Одессы, а Овидиопольский райсуд Одесской области в феврале 2015 года отказался санкционировать обыск полиции по адресу регистрации фирмы на улице Инглези (бывшая 25-й Чапаевской дивизии), 6/1 в Одессе, а также на самом объекте строительства.

Директором и владелицей "ЭкоЁлки" является гражданка Наталья Гарчу 1982 рождения. Лишь спустя более чем шесть лет после выявления нарушений, в июле 2020 года, полиция все же сообщила ей о подозрении по частям 2, 3, 4 и 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

"Достоверно зная об отсутствии разрешительных документов на строительство жилых домов, злоумышленница в течение шести лет заключала договоры с гражданами о долевом участии в строительстве объектов недвижимости по несуществующему адресу на улице Карла Либкнехта и даже создала на территории Таировского поселкового совета видимость строительных работ", — указывали в полиции.

Вкладчики вносили деньги в кассу кооператива и на банковский счет, однако со временем, не дождавшись ни продвижения строительства, ни ключей от квартир, обратились в правоохранительные органы. Правоохранители на тот момент установили 46 потерпевших от действий подозреваемой, но отмечали, что их, вероятно, намного больше.