В Одессе мужчина за 100 тысяч гривен хотел избавиться от конкурента

В Одессе мужчина, деятельность которого связана с рынком продукции водных биоресурсов, за 100 тысяч гривен пытался избавиться от конкурента. Полиции удалось предупредить заказное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

“Для реализации преступного умысла правонарушитель обратился за помощью к так называемому криминальному авторитету, находящемуся в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, который непосредственно должен был заниматься организацией преступления. Оба неоднократно судимы за тяжкие преступления”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, где, когда и каким образом злоумышленники планировали убийство бизнесмена, и предупредили его. Как только исполнитель преступления приехал за потерпевшим на рынок, где он работал, чтобы нанести несовместимые с жизнью телесные повреждения, он был задержан.

В ходе спецоперации были задержаны и другие лица, причастные к правонарушению. В домах, камере содержания и транспортных средствах, которые им принадлежат, провели санкционированные мероприятия, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи, одежда и другие вещественные доказательства их причастности к организации убийства предпринимателя, а также оружие, гранату и наркотики.

Действия злоумышленников квалифицированы как покушение на убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору, предусматривающие ч. 2 ст. 15 и п. и. 11 и 12 ч. 2 Ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Сейчас будет решаться вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также незаконное хранение наркотических средств.

Напомним, в Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за $40 тысяч.