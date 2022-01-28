В Одессе стена дома, разрушенного взрывом газа, упала на людей: один погиб, остальные в больнице (ФОТО, ВИДЕО)

Один человек погиб и два пострадали 28 января при демонтаже части здания бывшего общежития цементного завода в Одессе, которое пострадало от взрыва газа в апреле 2021 года.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 11:11 спасателям поступил сигнал, что в Хуторском переулке в результате неконтролируемого падения стены на втором этаже при демонтаже пострадало трое рабочих, нуждающихся в помощи.

Прибыв на место, спасатели с помощью специальных нош транспортировали одного мужчину с открытым переломом с третьего этажа здания и передали его работникам скорой помощи. При этом, добавляют в ведомстве, один из пострадавших "умер в карете скорой". Всего в операции участвовало девять бойцов ГСЧС и две единицы техники.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Как уточняют в Главном управлении полиции в Одесской области, двое других строителей госпитализированы с переломами рук и ног.

На месте работала следственно-оперативная группа отделения №2 Одесского районного управления полиции №1 (бывший Хаджибеевский отдел на улице Черноморского казачества, 31).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, приведшие к гибели и травмированию людей. Решается вопрос об открытии производства по части 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

Напомним, что 2 апреля в этом доме на втором этаже произошел сильный взрыв газа, повредивший несущую стену. Владелец квартиры, которого взрывной волной выбросило на улицу, скончался в больнице. Также пострадали четверо его соседей. Вскоре стены поврежденных квартир второго и третьего этажа начали разбирать.

Поврежденный дом по состоянию на май 2021 года. Фото: Думская Поврежденный дом по состоянию на май 2021 года. Фото: Думская Поврежденный дом по состоянию на май 2021 года. Фото: Думская Поврежденный дом по состоянию на май 2021 года. Фото: Думская Поврежденный дом по состоянию на май 2021 года. Фото: Думская Поврежденный дом по состоянию на май 2021 года. Фото: Думская Поврежденный дом по состоянию на май 2021 года. Фото: Думская Поврежденный дом по состоянию на май 2021 года. Фото: Думская

Отметим также, что в ночь на 28 января взрыв газа произошел в жилом доме в центре Запорожья, также на втором этаже и с разрушением несущих конструкций третьего этажа. В результате погиб один человек и еще двое пострадали.