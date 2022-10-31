Окупанти обстріляли ракетами Київську область, є прильоти (ВІДЕО)

У Київської області в одній із громад є прильоти, внаслідок обстрілів є потерпілі.

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Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Київщина. В одній із громад області – прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях!", - зазначив він.

Кулеба наголосив, що є ймовірність повторних обстрілів.

Пізніше очільник області повідомив, що через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури, без світла залишилася частина Київського регіону.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Також в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії! Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики", - наголосив він.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов показа роботу ППО в регіоні та повідомив, що внаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі та є потерпілі.

Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксовані влучання у Харкові, Запоріжжі та Черкаській області.