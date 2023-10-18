В офісі одеської мережі супермаркетів "Копійка" стався вибух: є поранені (ФОТО)

Дві людини були поранені 18 жовтня внаслідок вибуху в офісі мережі супермаркетів "Копійка" в Одесі. Як зазначають в Головному управлінні поліції в Одеській області, йдеться про вибух використаного боєприпасу.

Його, за попередніми даними, до офісу в якості сувеніру приніс один з постраждалих. Походження вибухового предмету поліцейські встановлюють. Двох працівників, які перебували під час вибуху у приміщенні, госпіталізовано з вибуховими та рваними ранами кінцівок.

На місце події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою).

В свою чергу, як повідомляє з посиланням на своє джерело місцеве видання "Думська", до офісу компанії завітав військовослужбовець, аби вручити "вручити сувеніри з лінії фронту". Поява ж військового пояснюється тим, що "Копійка" регулярно закуповує техніку для фронту.

Зазначається, що серед "подарунків" були гільзи, в одній з яких залишився пороховий заряд, який і здетонував. Один з постраждалих втратив багато крові, отримавши осколкове поранення. Повідомляється, що він вже переніс операцію і його стан стабілізується. В свою чергу, другий потерпілий залишився без пальців.

Місцеві Telegram-канали також стверджують, що осколкові поранення тулуба отримав виконавчий директор компанії, якому інший співробітник відніс до кабінету отриманий від волонтера подарунок. Останній, окрім ампутації двох пальців, отримав рвану рану живота. Повідомлялося, що з офісу на Київському шосе, 10-Б доправили до міської лікарні №11, що на вулиці Воробйова.

Зазначимо, що "Копійка" є великою мережею супермаркетів, абсолютна більшість яких розташована в Одеській області. За даними на сайті компанії, вона має 115 торгових об'єктів, з яких 76 в Одесі та 9 у Чорноморську.