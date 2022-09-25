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- Війна Війна
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В окупованих районах Луганської області підтверджено попадання до ряду ворожих об'єктів
На окупованій Луганщині був підпал "виборчої дільниці" та потрапляння по казармам РФ.
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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За словами голови Луганської ОВА, партизани підпалили "виборчу дільницю" колаборантів у місті Щастя.
У Сватівському районі злетіли у повітря казарми росіян, постраждав фермер-колаборант.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В Алчевську також знищено склад боєприпасів окупантів.
Нагадаємо, що Зеленський утворив 20 військових адміністрацій у Луганській області.