В окупованому Енергодарі розстріляли цивільне авто

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області 22 серпня розстріляли авто, в якому знаходився мирний житель. За попередньою інформацією, чоловік загинув.

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Про це повідомив мер Дмитро Орлов.

"Обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних відео від самих окупантів, в автівці лишили практично рівні отвори від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомату. Чи дійсно є факт загибелі людини, зараз з’ясовуємо", — повідомив Орлов.

Він також розповів, що цього ж дня мінометними обстрілами в Енергодарі пошкодили центральний тепловий пункт. На відновлення водопостачання знадобиться час. Щонайменше ремонтні роботи триватимуть до ранку.

Росіяни також регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС, містом-супутником якої є Енергодар. За даними НАЕК "Енергоатом", через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП, через що вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе.

Офіційно Україна звернулася до ООН та Міжнародного агентства з атомної енергії з закликом направити спільну місію на станцію, зокрема для огляду військовими експертами. Цьому питанню приділили особливу увагу на зустрічі 18 серпня президента Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Окрім закликів української сторони до партнерів вплинути на РФ, щоб не допустити аварії на ЗАЕС, Україна готується до будь-яких сценаріїв, в тому числі до викиду радіації.