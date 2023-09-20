В окупованому Криму "бавовна" біля військового аеродрома "Бельбек" (ВІДЕО)

У середу, 20 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи біля військових аеродромів "Бельбек" та "Кача". Так звана "влада" півострова заявила про атаку БПЛА та роботу ППО.

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".

За словами місцевих мешканців, спочатку у Південній бухті Севастополя та в Інкермані було видно густий дим. Окупанти заявили, що це димова завіса.

Згодом з'явилися повідомлення, що Крим атакують ракетами, працює ППО в районі селища Чорноморське.

Як зазначається, саме тут розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту, де зберігаються мільйони тонн пального.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що внаслідок роботи ППО у Верхньосадовому та в Качі, за попередніми даними, впали збиті безпілотники. Він додав, що постраждалих немає. Водночас сталося "невелике загоряння трави" у Верхньосадовому.

Також Развожаєв стверджує, що у Качі безпілотник упав на території виноградників - там теж горить трава.

Натомість телеграм-канали публікують відео, де чітко видно, як летить ракета.

Також на фото і відео видно, як піднімається чорний дим внаслідок прильоту.

Натомість партизани повідомляють про приліт по військовій частині РФ в районі села Верхньосадове під Севастополем.

Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив ракетну атаку за місцями дислокації російської техніки в окупованому Криму.

Деталі, за його словами, незабаром будуть оприлюднені ЗСУ та Генштабом.

"Бавовна" в Криму

Вранці 14 вересня в соцмережах зʼявилася інформація про вибухи в районі Євпаторії на західному березі окупованого Криму. ЗМІ писали, що масованої атаки з повітря зазнали засоби російської протиповітряної оборони.

Своєю чергою Міноборони країни-агресорки зазначало про спробу атаки патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергей Котов" морськими дронами. Джерела "Української правди" в Головному управління розвідки Міноборони України згодом підтвердили атаку на судно.

А в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляли про ураження двох патрульних кораблів уранці того дня.

Ввечері Міноборони РФ заявило, що Україна здійснила спробу атакувати ракетний корабель "Самум" морським "безекіпажним катером". При цьому в країні-агресорці стверджували, що апарат було знищено вогнем зі штатного озброєння корабля.

Також рано-вранці 13 вересня кілька ракет вразили суднобудівний завод "Севморзавод" на території Севастопольської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії.

За даними британської розвідки, цей удар надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту завдано суттєвої шкоди.