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В окупованому Криму "бавовна" біля військового аеродрома "Бельбек" (ВІДЕО)
У середу, 20 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи біля військових аеродромів "Бельбек" та "Кача". Так звана "влада" півострова заявила про атаку БПЛА та роботу ППО.
Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".
За словами місцевих мешканців, спочатку у Південній бухті Севастополя та в Інкермані було видно густий дим. Окупанти заявили, що це димова завіса.
Згодом з'явилися повідомлення, що Крим атакують ракетами, працює ППО в районі селища Чорноморське.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як зазначається, саме тут розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту, де зберігаються мільйони тонн пального.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що внаслідок роботи ППО у Верхньосадовому та в Качі, за попередніми даними, впали збиті безпілотники. Він додав, що постраждалих немає. Водночас сталося "невелике загоряння трави" у Верхньосадовому.
Також Развожаєв стверджує, що у Качі безпілотник упав на території виноградників - там теж горить трава.
Натомість телеграм-канали публікують відео, де чітко видно, як летить ракета.
Також на фото і відео видно, як піднімається чорний дим внаслідок прильоту.
Натомість партизани повідомляють про приліт по військовій частині РФ в районі села Верхньосадове під Севастополем.
Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив ракетну атаку за місцями дислокації російської техніки в окупованому Криму.
Деталі, за його словами, незабаром будуть оприлюднені ЗСУ та Генштабом.
"Бавовна" в Криму
Вранці 14 вересня в соцмережах зʼявилася інформація про вибухи в районі Євпаторії на західному березі окупованого Криму. ЗМІ писали, що масованої атаки з повітря зазнали засоби російської протиповітряної оборони.
Своєю чергою Міноборони країни-агресорки зазначало про спробу атаки патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергей Котов" морськими дронами. Джерела "Української правди" в Головному управління розвідки Міноборони України згодом підтвердили атаку на судно.
А в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляли про ураження двох патрульних кораблів уранці того дня.
Ввечері Міноборони РФ заявило, що Україна здійснила спробу атакувати ракетний корабель "Самум" морським "безекіпажним катером". При цьому в країні-агресорці стверджували, що апарат було знищено вогнем зі штатного озброєння корабля.
Також рано-вранці 13 вересня кілька ракет вразили суднобудівний завод "Севморзавод" на території Севастопольської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії.
За даними британської розвідки, цей удар надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту завдано суттєвої шкоди.