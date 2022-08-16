В окупованому Лисичанську пролунав вибух

В окупованому російськими військами Лисичанську пролунав вибух. Про це на Facebook написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Навіть не знаю як анонсувати новину .... Луганщина знищує окупантів ..... або: у Лисичанську знову бавовна ..... а може: куріння вбиває .....)) Далі буде .....", - написав Гайдай.

При цьому на своєму телеграм-каналі глава ОВА зазначив, що останнім часом вибухи на складах та військових базах на окупованій території Луганщини виникають дедалі частіше. У свою чергу, це значно зменшує кількість артилерійських обстрілів і ускладнює просування російських військ углиб України.

Нагадаємо, раніше в окупованому Росією Криму біля Джанкоя спалахнула військова частина. У ході пожеж здетонував склад із боєприпасами. У свою чергу, у Міноборони Росії назвали, що вибух складу боєприпасів стався внаслідок диверсії. Згодом вибухи пролунали в районі аеродрому в Сімферополі.