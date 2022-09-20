В окупованому Мелітополі знову чути вибухи

В окупованому Мелітополі Запорізької області знову чути вибухи. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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"Окупати невтримно палять у Мелітополі. Щойно у місті пролунали два гучних вибухи. Поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим. З'ясовуємо подробиці", - написав він.

Нагадаємо, у неділю, 18 вересня, в окупованому російськими загарбниками Мелітополі пролунав потужний вибух. А 17 вересня, у селі Богатир у районі Молочного лиману Запорізької області в суботу вдень пролунало п'ять вибухів.