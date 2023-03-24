В ООН назвали число зафіксованих страт українських та російських військових при захопленні в полон

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні стурбована задокументованими під час війни Росії проти України фактами страт та катувань українськими військовими захоплених у полон росіян, так само як і стратами українських бійців з боку представників російської сторони. Про це розповіла голова місії Матільда Богнер під час презентації відповідної тематичної доповіді.

"Ми глибоко стурбовані зафіксованими нами свавільними стратами до 25 російських військовополонених і осіб, які припинили участь у воєнних діях, які були вчинені Збройними силами України. Часто це відбувалося одразу після захоплення в полон на полі бою", - зазначила вона.

За словами Богнер, місії ООН відомо, що українські органи влади порушили розслідування щодо п’яти випадків, які охоплюють 22 жертви, однак вона не має даних про жодні судові провадження щодо ймовірних винуватців.

Крім того, вона розповіла, що майже половина з 229 російських військовополонених в Україні, з якими ООНівці провели інтерв'ю, заявили про катування або жорстоке поводження з боку представників Збройних сил та Служби безпеки України, а також, меншою мірою, співробітників пенітенціарних установ.

"Більшість таких випадків ставалися на перших етапах затримання та допиту. Військовополонених били, стріляли в ноги, завдавали поранень кінцівок ножами, катували електричним струмом, погрожували сексуальним насильством або смертю, в тому числі проводячи імітації страти", - вказала представниця ООН.

При цьому в постійних місцях інтернування, як-от слідчі ізолятори або табір для військовополонених, за словами Богнер, повідомлень про жорстоке поводження вже було значно менше. Втім, все ж отримано скарги на побиття в деяких із цих установ у Дніпрі, Вінниці та Харкові минулої весни.

Керівниця місії підкреслила, що за міжнародним правом військовополонені не повинні утримуватися в ізоляції, хоча багато таких осіб в України все ще тримаються в ізоляції.

Втім, за її словами, в ООН вітають прогрес, досягнутий завдяки створенню табору для військовополонених у Львівській області у квітні 2022 року і очікують, що влада розгляне інформацію про принизливе і таке, що принижує гідність, поводження, яку члени місії отримали під час візиту до табору в грудні 2022 року. При цьому РФ, за даними організації, досі не створила жодного подібного табору, і військовополонені регулярно тримаються там в ізоляції.

Стосовно поводження з українськими військовополоненими в ООН також глибоко стурбовані свавільними стратами 15 українських військовополонених невдовзі після того, як вони були захоплені ЗС РФ. Встановлено, що російські військові та бійці приватної військової компанії "Вагнер" вчинили 11 із цих страт.

Як повідомила Богнер, з 203 опитаних українських полонених 67% розповіли, що потрапили до рук російських сил після того, як про здачу в полон домовилися командири: у цих випадках їхній захист на початку перебування в полоні був кращим.

Однак більшість українських військовополонених, які потрапили в полон під час бою, перед інтернуванням зазнавали катувань або жорстокого поводження. Військовослужбовці РФ та співробітники Федеральної служби безпеки катували й жорстоко поводилися з ними, щоб отримати військову інформацію, залякати чи принизити їх, або помститися.

Як вказала очільниця місії ООН, це включало побиття, катування електричним струмом, а в деяких випадках – завдання вогнепальних чи колотих поранень кінцівок. Поширеним явищем була також імітація страти. В одному з досліджених випадків військовополонений помер від отриманих травм через кілька годин після катувань.

"Умови тримання під вартою багатьох українських військовополонених були шокуючими. Військовополонений, з яким ми спілкувалися, розповів нам, цитую: "Нам давали їжу, якої вистачало лише для того, щоби не вмерти", - зазначила Богнер.

За її словами, доступ українських полонених до медичної допомоги часто був недостатнім або його взагалі не було, що іноді призводило до жахливих наслідків. Зокрема, в ООН виявили смерть п'яти військовополонених під час інтернування через брак медичної допомоги.

"Кількість задокументованих випадків катувань і жорстокого поводження під час інтернування в пенітенціарних установах шокує – понад 84% осіб зазнали такого поводження. Працівники пенітенціарних установ піддавали військовополонених так званим "вітальним побиттям" після їхнього прибуття, регулярно били, катували електричним струмом під час перевірок у камерах або під час прогулянок територією установи", - вказують в ООН.

Зазначається, що співробітники Федеральної служби виконання покарань РФ і особи, які були відповідальні за багато інших місць інтернування на окупованій Росією території, систематично застосовували таку практику щодо військовополонених.

Зокрема, опитані полонені розповідали ООНівцям, що боялися щотижневих походів у душ, які неминуче закінчувалися побиттям і приниженнями, часто з сексуальним підтекстом.

При цьому в ООН підкреслюють, що розмовляли з полоненими українцями вже після їх звільнення, оскільки РФ доступу до місць інтернування не надала. Натомість Україна надала представникам місії безперешкодний конфіденційний доступ до офіційних місць інтернування російських військовополонених.