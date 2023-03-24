В ООН озвучили статистику зафіксованих викрадень та свавільних затримань за час війни в Україні

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала з 24 лютого 2022 року 91 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань, вчинених українськими силовими структурами.

Про це розповіла голова місії Матільда Богнер під час презентації 35-ї доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні.

За її словами, ООНівцям вдалося провести інтерв'ю з 73 жертвами, 53% з яких, тобто 39, заявили, що зазнали катувань або жорстокого поводження з боку представників Збройних сил та правоохоронних органів України.

"Катування та свавільне позбавлення життя абсолютно заборонені. Усі порушники повинні бути притягнені до відповідальності, а жертви та їхні родичі повинні мати змогу скористатись засобами правового захисту та встановлення істини", - підкреслила Богнер.

У зв'язку із цим, за її словами в ООН вітають нещодавнє прийняття Верховною Радою закону про внесення змін до Кримінального кодексу щодо узгодження національного законодавства з Конвенцією ООН проти катувань.

В свою чергу з боку представників Збройних сил Росії правозахисники ООН в Україні зафіксувала за цей же час 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань, зокрема зникнення п'яти хлопчиків у віці від 14 до 17 років.

Втім, інтерв'ю були проведені лише з 127 цивільними особами, які були раніше затримані та потім звільнені. Серед них 90% повідомили про катування та жорстоке поводження з боку російських силовиків. В деяких випадках це включало сексуальне насильство.

Крім цього, як повідомила представниця ООН, станом на 31 січня було зафіксувано 133 жертв сексуального насильства – це 85 чоловіків, 45 жінок і три дівчинки.

З цієї кількості 109 випадків, ймовірно, були вчинені Збройними силами, правоохоронними органами та персоналом пенітенціарних установ РФ, а 24 випадки, ймовірно, були вчинені Службою безпеки України, поліцією України та українськими цивільними особами або представниками Сил територіальної оборони.

За словами Богнер, сексуальне насильство часто відбувалося під час тримання під вартою цивільних осіб або військовополонених, а також у житлових районах, які контролювалися російською армією.

"Ми також задокументували випадки переміщення цивільних осіб до районів на окупованій території або до Російської Федерації. Деякі з яких можуть дорівнювати примусовому переміщенню або депортації", - зазначила вона, не навівши кількісні характеристики цього явища.

Зокрема, зафіксовано переміщення дітей та дорослих, які проживали в закладах соціального захисту, а також дітей без супроводу дорослих з деяких районів Донецької, Харківської, Херсонської, Київської та, як заявлено, Одеської областей, які були окуповані Росією або тимчасово перебували під контролем її військ.

Нагадаємо, що, за даними української влади, лише у кримінальних провадженнях, які розслідують правоохоронці, зафіксовано вже понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантами українських дітей, проте реальна кількість депортованих може бути значно більшою.