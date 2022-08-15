В ООН підтвердили загибель через війну вже 5,5 тисячі мирних жителів України

Управління верховного комісара ООН з прав людини верифікувало вже 5514 випадків загибелі та 7698 випадків поранення цивільних осіб в Україні з 24 лютого, коли розпочався збройний напад на неї з боку Росії.

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Про це йдеться в останньому звіті організації за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, що охоплює випадки, які вдалося підтвердити до кінця доби 14 серпня.

Зокрема, серед загиблих - 2125 чоловіків, 1451 жінка, 147 дівчаток та 170 хлопчиків, а також 39 дітей та 1582 дорослих, стать яких поки що не вдалося встановити. У свою чергу, серед поранених - 1560 чоловіків, 1149 жінок, 164 дівчинки та 231 хлопчик, а також 200 дітей та 4394 дорослих, стать яких поки не встановлено.

На Донецьку та Луганську область припадає 3273 загиблих та 4213 поранених, у тому числі 2984 загиблих та 3080 поранених на контрольованій українським урядом території та 289 загиблих та 1133 поранених на території, контрольованій Збройними силами Росії та пов'язаними з нею збройними групами.

На інші регіони України припадає, відповідно, 2241 загиблий та 3485 поранених. Причому йдеться саме про місця, які перебували під контролем України на момент, коли випадки загибелі чи поранення цивільних осіб мали місце. Статистика охоплює усі регіони, окрім Закарпатської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької областей, де випадки загибелі чи поранення населення ООН не фіксували.

Вказано, що причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення мирного населення було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетні та авіаудари.

У той же час УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, тоді як отримання інформації з деяких місць, де продовжуються бойові дії, затримується.

Це стосується, наприклад, таких міст як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

З 1 по 14 серпня було зафіксовано 144 випадків загибелі та 441 випадок поранення цивільних, при цьому порівняно із загальними даними за весь період війни у серпні радикально збільшилася (до 30,4%) частка жертв на окупованій частині Донбасу: там зафіксовано 38 загиблих та 140 поранених у 7 населених пунктах.

Відповідно, на території, підконтрольній українському уряду, зафіксовано 106 загиблих та 301 поранений у 74 населених пунктах. Таким чином, виходячи із формулювань у звіті, у статистиці не враховуються можливі жертви на окупованій території Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Із зазначених випадків за серпень загибель 142 осіб і поранення 410 були викликані саме застосуванням зброї вибухової дії з великою зоною ураження. Ще двоє людей загинули, а 31 було поранено внаслідок вибухів мін чи інших "вибухонебезпечних пережитків війни".