В Оріхові через масований ворожий обстріл пошкоджено десятки будинків, є загибла (ФОТО)

Прифронтове місто Оріхів Запорізької області 16 серпня зазнало масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ, повідомив у Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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За його словами, ворог гатив з ракетних систем залпового вогню протягом кількох годин. В результаті принаймні одна місцева жителька загинула. Ще шестеро людей були поранені. Троє з них є працівниками енергокомпанії, які відновлювали мережі.

"Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, що булі ліквідовані рятувальники ДСНС. Співчуття родинам загиблої. Пораненим швидкого одужання", - написав голова області.

Нагадаємо також, що вдень у вівторок російська армія також вчергове обстріляла житлові райони Нікополя Дніпропетровської області, який фактично також є прифронтовим містом, оскільки розташований на Каховському водосходивщі навпроти окупованої противником території. У ніч на 16 серпня також було обстріляно сусіднє селище Червоногригорівка.

Крім того, продовжуються числені обстріли з боку окупантів у прифронтових районах Донецької області: зокрема, у ніч на 16 серпня через це сталися руйнування в Авдіївській, Очеретинській, Мар'їнській, Кураховській, Краматорській, Слов'янській, Миколаївській, Бахмутській та Соледарській громадах.