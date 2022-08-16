Проєкт "Штаб-квартира" Проєкт "Штаб-квартира"
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Події
Дата публікації

В Оріхові через масований ворожий обстріл пошкоджено десятки будинків, є загибла (ФОТО)

В Оріхові через масований ворожий обстріл пошкоджено десятки будинків, є загибла (ФОТО)
Фото: Telegram/starukhofficial

Прифронтове місто Оріхів Запорізької області 16 серпня зазнало масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ, повідомив у Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

За його словами, ворог гатив з ракетних систем залпового вогню протягом кількох годин. В результаті принаймні одна місцева жителька загинула. Ще шестеро людей були поранені. Троє з них є працівниками енергокомпанії, які відновлювали мережі.

"Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, що булі ліквідовані рятувальники ДСНС. Співчуття родинам загиблої. Пораненим швидкого одужання", - написав голова області.

Фото 2 — В Оріхові через масований ворожий обстріл пошкоджено десятки будинків, є загибла (ФОТО)
Фото: Telegram/starukhofficial
Фото 3 — В Оріхові через масований ворожий обстріл пошкоджено десятки будинків, є загибла (ФОТО)
Фото: Telegram/starukhofficial
Фото 4 — В Оріхові через масований ворожий обстріл пошкоджено десятки будинків, є загибла (ФОТО)
Фото: Telegram/starukhofficial
Фото 5 — В Оріхові через масований ворожий обстріл пошкоджено десятки будинків, є загибла (ФОТО)
Фото: Telegram/starukhofficial
Фото 6 — В Оріхові через масований ворожий обстріл пошкоджено десятки будинків, є загибла (ФОТО)
Фото: Telegram/starukhofficial
Фото 7 — В Оріхові через масований ворожий обстріл пошкоджено десятки будинків, є загибла (ФОТО)
Фото: Telegram/starukhofficial
Фото 8 — В Оріхові через масований ворожий обстріл пошкоджено десятки будинків, є загибла (ФОТО)
Фото: Telegram/starukhofficial

Нагадаємо також, що вдень у вівторок російська армія також вчергове обстріляла житлові райони Нікополя Дніпропетровської області, який фактично також є прифронтовим містом, оскільки розташований на Каховському водосходивщі навпроти окупованої противником території. У ніч на 16 серпня також було обстріляно сусіднє селище Червоногригорівка.

Крім того, продовжуються числені обстріли з боку окупантів у прифронтових районах Донецької області: зокрема, у ніч на 16 серпня через це сталися руйнування в Авдіївській, Очеретинській, Мар'їнській, Кураховській, Краматорській, Слов'янській, Миколаївській, Бахмутській та Соледарській громадах.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов