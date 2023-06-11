В Оріхові через російський обстріл загинула сімейна пара

Двоє осіб загинули внаслідок влучання російськими військами 10 червня у приватний будинок в Оріхові, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, загиблими є 58-річний чоловік та 54-річна жінка. Окрім цього, в сусідньому селі Преображенка травми отримав 77-річний чоловік, якого оперативно доставили до медзакладу.

Як зазначили в обласній прокуратурі, за процесуального керівництва Пологівської окружної прокуратури розпочато розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 1, частина 2 статті 438 Кримінального кодексу). Зібрані матеріали надалі передадуть за підслідністю до управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Нагадаємо, що Оріхів в числі інших населених пунктів вже не перший місяць регулярно згадується в якості місця ворожих обстрілів, зокрема на початку червня це відзначалося декілька днів підряд.

Зазначимо також, що 20 квітня внаслідок обстрілу російськими військовими сусіднього села Мала Токмачка на подвір'ї загинули 54-річний чоловік та 65-річна жінка, а 26 квітня в самому місті загинули двоє чоловіків 1976 та 1979 років народження.