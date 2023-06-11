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В Оріхові через російський обстріл загинула сімейна пара
Двоє осіб загинули внаслідок влучання російськими військами 10 червня у приватний будинок в Оріхові, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
За його словами, загиблими є 58-річний чоловік та 54-річна жінка. Окрім цього, в сусідньому селі Преображенка травми отримав 77-річний чоловік, якого оперативно доставили до медзакладу.
Як зазначили в обласній прокуратурі, за процесуального керівництва Пологівської окружної прокуратури розпочато розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 1, частина 2 статті 438 Кримінального кодексу). Зібрані матеріали надалі передадуть за підслідністю до управління Служби безпеки України в Запорізькій області.
Нагадаємо, що Оріхів в числі інших населених пунктів вже не перший місяць регулярно згадується в якості місця ворожих обстрілів, зокрема на початку червня це відзначалося декілька днів підряд.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо також, що 20 квітня внаслідок обстрілу російськими військовими сусіднього села Мала Токмачка на подвір'ї загинули 54-річний чоловік та 65-річна жінка, а 26 квітня в самому місті загинули двоє чоловіків 1976 та 1979 років народження.