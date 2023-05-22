- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Над Дніпропетровщиною збили 15 дронів та 4 крилаті ракети: є влучання у Дніпрі (ФОТО)
Проти ночі 22 травня армія країни-агресора РФ атакувала Дніпрпетровщину безпілотниками та ракетами.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, цієї ночі захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровською областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети.
Але є, й "прильоти" у Дніпрі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Так, у Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.
Крім того, пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже рятувальники загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси.
Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені 3 будівлі.
Також в Іларіонівській громаді Синельниківського району впали БПЛА. та уламки ракети. Постраждали 7 людей, з них жінки 52 та 70 років знаходяться у лікарні.
Пошкоджені 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних, дитсадок, магазини та адмінбудівлі, понівечені 6 авто.
Нагадаємо, протягом 21 травня ворожі війська обстріляли Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області. Вони використали важку артилерію та випустили більше чотирьох десятків снарядів.